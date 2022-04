Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria granata sul campo della Sampdoria: "Ora dobbiamo recuperare velocemente, qualche calciatore mi guardava per chiedere di godere un po' della vittoria e del lavoro fatto finora visto che le prestazioni ci sono da tempo, ma ci mancava raccogliere l'intera posta in palio. Oggi era una gara importante per tutti, la Samp ci ha messo in difficoltà".



LA PARTITA - "Nel primo tempo è andata molto bene, nel secondo tempo complice il loro modo di stare in campo, alcune ammonizioni di troppo e un pò di condizione fisica che è venuta a mancare abbiamo abbassato il baricentro. È una cosa che non ci piace perchè noi vogliamo sempre aggredire, il merito però è della Samp. Ederson? Abbiamo un centrocampo molto competitivo, anche Bohinen, che si sta integrando ed ha qualità fisiche e tecniche e visione di gioco, come anche Coulibaly che è un moto perpetuo. Sono contento di come è entrato Kastanos che se completa la sua maturazione diventerà una bella mezzala. Ederson può giocare in tutti i ruoli di centrocampo, ha un passo e un inserimento che gli consentono di interpretare al meglio il ruolo di mezzala, ma può giocare anche dietro le punte".