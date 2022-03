Intervenuto a Dazn nel post partita dopo la sconfitta con la Juve, l’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha commentato la sconfitta: “Prendere un gol dopo pochi minuti mette la Juve nella situazione migliore, è come se avessimo bisogno di uno schiaffo per toglierci preoccupazioni. Ma abbiamo creato occasioni senza mai smettere di pressare; vanno riconosciuti i valori, ma sono contento della prestazione. Ci sono abbastanza partite per ridurre la distanza, possiamo solo giocarsi le partite senza aspettare che l’avversario ci faccia gol”.