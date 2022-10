Nonostante la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore della Salernitana Davide Nicola applaude la squadra: "Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo fatto la partita che volevamo e se non prendevamo il secondo gol potevano anche crearsi i presupposti per pareggiare - ha detto a Sky - E' chiaro che c'è ancora da lavorare, ma se cresciamo come stiamo facendo daremo filo da torcere a tutti. Nei primi venti minuti abbiamo tolto spazio all'Inter per ripartire velocemente, dopo il gol abbiamo pressato più alti accettando anche l'uno contro uno. Potevamo essere più incisivi sfruttando meglio le ripartenze, ma la squadra mi è piaciuta".