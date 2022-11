Davide Nicola ha parlato a Dazn della sconfitta della sua Salernitana in casa della Fiorentina



"Abbiamo dato tutto contro una squadra forte e che si trova in un ottimo momento. Abbiamo dovuto cambiare per distribuire le energie. Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo, non siamo riusciti ad essere protagonisti. Nel secondo meglio, dispiace non essere riusciti a tenere il pari".



"Avevamo tante defezioni in difesa ma i giovani che hanno giocato hanno fatto bene, servirà tutto per aumentare la loro esperienza. Mi è piaciuto l’impegno. La Viola è forte tecnicamente e in casa si trasformano, avremmo potuto metterla più in difficoltà nel primo tempo".