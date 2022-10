Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con la Lazio all'Olimpico: "Siamo usciti soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto, questa era una squadra che ci costringeva a fare uno step migliorativo. Siamo stati molto bravi a gestire i momenti, abbiamo sempre giocato da squadra. I ragazzi si tolgono una grande soddisfazione, la Lazio arrivava da cinque partite molto importanti".



NESSUNA PAURA - "Noi cerchiamo sempre di giocare esprimendo quello che si prepara durante la settimana, abbiamo avuto una sconfitta che ci sta durante un campionato. Abbiamo dovuto fare un lavoro da quello che era stato dall'inizio del ritiro, sono contento per la terza vittoria nelle ultime quattro".



GRUPPO - "Credo in tutti i ragazzi della rosa, non faccio distinguo. Sono contento ovviamente, vecchi o nuovi non facciamo differenze. Sono molto contento per Bradaric che ha sfruttato l'occasione dall'inizio. Piatek è arrivato quest'anno, Daniliuc lo vedo crescere in maniera importante"