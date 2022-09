Al termine del pareggio per 2-2 contro l'Empoli il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi uomini "Due punti persi o un punto guadagnato? Per me sono tutti punti guadagnati. Questa è la terza partita in una settimana, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla e credo che i ragazzi l'abbiano preparata anche bene. Nei primi venti minuti non abbiamo avuto il timing giusto nell'uscita in pressione ed eravamo lenti. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto una straordinaria velocità di palleggio. Peccato per il secondo gol nel nostro momento migliore, ma fa parte del gioco. Potevamo fare il 3-1, abbiamo preso la ripartenza finale per andare a cercare il 3-2. Sono contento per il gioco e per come si stanno integrando i nuovi arrivati. Finalmente è finito il mercato e siamo tutti contenti della rosa a disposizione. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato il coraggio per andare a vincere questa partita contro una squadra con i suoi meriti ma che nel secondo tempo è andata in difficoltà per il nostro modo di giocare. Andiamo avanti, adesso c'è una trasferta importantissima contro un avversario davvero forte. Possiamo crescere ancora, ma la squadra gioca e crea e questo è l'importante. La cosa importante per me è che la squadra abbia il coraggio di giocare a calcio. La coppia Dia-Piatek? Siamo assemblati per avere caratteristiche complementari. Il giallo a Mazzocchi? Cerco di dire a loro tutto ciò che è migliorabile, ma a volte esce fuori l'istinto. Ha fatto un gol straordinario e la gioia era tanta, ma la prossima volta deve segnare e tenersela".