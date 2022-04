L’allenatore della Salernitana Davide Nicola non è contento della sconfitta col Torino: “Abbiamo prodotto 5/6 occasioni di gol, meritavamo il pareggio. La classifica è sempre stata questa, i ragazzi giocano bene ma manca concretezza. Non stiamo raccogliendo quello che produciamo. Ma vogliamo ancora farcela, non dobbiamo mollare mai”.