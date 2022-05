Il tecnico dellaDavideha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con il- "Bisogna sempre contestualizzare le parole del nostro direttore, che ha una passione fuori dal comune, Tutti noi vorremmo risolvere questo sogno che abbiamo, forse dà fastidio prendere gol così allo scadere ma bisogna avere la giusta obiettività nel valutare l'impegno tosto contro una squadra che ha dei valori, impegnata come noi nel conservare la categoria. L'abbiamo interpretata bene, nel primo tempo abbiamo cercato di gestire la palla, nel secondo essendo la terza partita in una settimana abbiamo alzato il baricentro e cercato di imprimere ritmo al gioco. Alla fine è arrivato un pareggio che può essere anche considerato giusto. Sarebbe stato bellissimo, ma anche troppo facile. Il nostro sogno si concluderà all'ultima partita, adesso dobbiamo staccare e prepararci bene alla prossima partita".- "Ogni avventura è diversa, questa è straordinaria sia per il tempo che abbiamo avuto sia perchè la squadra e la piazza sono diverse. Non è mai facile, bisogna mantenere il controllo emotivo ma avere forza per dare valore al lavoro tecnico e tattico. I ragazzi stanno dimostrando un certo equilibrio, non era facile con una squadra del genere, abbiamo qualità e dobbiamo essere pronti alla prossima partita, perchè vogliamo arrivarci".- "Spero di aver dato il mio contributo ai ragazzi, sono convinto di aver dato loro idee e c'è un rapporto fondamentale da costruire con il gruppo. A me piace dare tutto me stesso dichiarando bisogni e sentimenti, lo stesso pretendo da chi lavora con me perchè così diventa più facile. Da una parte sono dispiaciuto per il gol preso ma sono anche estremamente contento, è stata una settimana tosta da tutti i punti di vista, stiamo macinando gioco e risultati da un po'. Ci siamo costruiti un percorso e dobbiamo continuare a crescere. Sapevo che si sarebbe arrivati alle ultime due partite, dobbiamo controllare le nostre prestazioni".- "I ragazzi erano amareggiati per il gol preso a un minuto dalla fine, quando immagini di portare a termine una partita così importante prendere gol dà sempre fastidio. I ragazzi pensavano di risolvere quanto prima le cose ma la rincorsa non è una cosa semplice, devono essere pronti a lottare fino alla fine, questa è la nostra natura. La lotta salvezza è interessante anche per chi la guarda, penso sia giusto così".- "Credo che non potesse essere diverso da così, stiamo viaggiando a una media punti incredibile ma la cosa è partita tempo fa. A volte mi tocca riportare i ragazzi alla realtà, abbiamo fatto tanto ma bisogna fare ancora tanto, se ci avessero detto che a questo punto avremmo ancora potuto giocarci la salvezza forse nessuno ci avrebbe creduto. Eppure tutto è possibile ma dipende da noi, non voglio perdere energie per qualcosa che non posso controllare. Faccio i complimenti ai ragazzi per questa sera: la salvezza è lì, si vede, ma bisogna essere mentalmente predisposti. Quando desideri tanto una cosa sai che corri dei rischi, ma non puoi fare questo gioco con la paura di perdere qualcosa. Ce lo stiamo costruendo da tre mesi e vogliamo continuare con questa mentalità".