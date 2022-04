Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa all'Olimpico contro la Roma. "Voglio fare i complimenti ai ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale. Possiamo giocarci le nostre carte fino alla fine se affrontiamo le gare in questo modo. L'unico demerito è stato di non essere riusciti ad andare sul 2-0, ma sono contentissimo per i nostri tifosi perché hanno visto una squadra che darà battaglia''.



Focus sui singoli, Coulibaly ed Ederson hanno fatto una grande partita: "Il nostro centrocampo ha grande qualità. Sarebbe stato bello portare via punti da qui, abbiamo ancora il tempo per fare qualcosa e se la squadra ha questa energia sono molto fiducioso. Possiamo fare ancora meglio".



Con l'uscita di Ribery e Ranieri si è perso un po' di sicurezza?

"Ranieri e Ribery mi hanno chiesto il cambio, non si poteva fare diversamente. In questa squadra tutti possono essere utili e la mentalità deve essere la stessa. Alcuni sono più avanti mentre altri devono migliorare ma non mi sento di criticare nessuno perché i miei ragazzi mi stanno dando tanto".