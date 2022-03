TuttoSalernitana.com riferisce che il tecnico Davide Nicola dovrebbe poter riabbracciare, alla ripresa degli allenamenti, quattro giocatori: Ruggeri, Veseli e Zortea in difesa oltre all'esperto attaccante Djuric. Meno certa invece la presenza di Mousset, così come Perotti il cui rientro è atteso per il confronto dell'ex con la Roma.