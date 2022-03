Il tecnico della Salernitana Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter:



"L'idea è quella di convocare Bonazzoli. Abbiamo appena finito l'allenamento, a breve avrò un confronto con lo staff medico. Se Federico sarà al top, ha la possibilità di giocare dal primo minuto così come tutti gli altri compagni di squadra. Vogliamo fare una grande prestazione, c'è la voglia di essere aggressivi e di proporre gioco. E' l'unica strada percorribile. E' indubbio che si debba fare qualcosa di straordinario, la nostra mentalità non deve cambiare a prescindere dall'avversario. Dobbiamo essere realisti e conosciamo le qualità dell'Inter, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre. Paradossalmente il nostro vantaggio è che non abbiamo alternative: dobbiamo scendere in campo per fare prestazione e vincere”.



RIBERY - "A me interessa che stia bene. Non parlerei nemmeno di caso. Ribery è un professionista serio, ha sempre messo cuore e passione e l'unico errore è stato l'orario di rientro. Sarà multato, ma la questione per me è già finita”.



INTER – “La classifica parla per loro. Se pensiamo di andare a Milano a guardare gli altri, esalteremo le loro qualità. Vedrete che andremo in campo con la mentalità giusta. Il grande lavoro che stiamo facendo è incentrato sull'autostima. Radovanovic si è allenato in settimana, vedremo. Chi subentra sa di essere un titolare a tutti gli effetti".