Davide, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino:"La settimana di sosta è stata utile per tutti, per approfondire le riflessioni. Lo noto anche dalle domande che mi state facendo. E' vero, le prossime partite saranno determinanti e sarebbe bello conquistare la vittoria dopo tante buone prestazioni. Io non mi soffermo sulle percentuali, a noi non serve fare questo tipo di discorso. Occorre consapevolezza, da domani in poi la posta in palio è pesante e tocca a noi generare entusiasmo e prospettive modificando la nostra classifica. Purtroppo dipendiamo anche dagli altri, sono stato chiaro con i ragazzi: li vedo, li vivo"."Io non ho mai utilizzato lo stesso modo di stare in campo, credo ve ne siate accorti. Anche con la Juventus ho modificato qualcosa, la linea era a cinque. A me interessa essere aggressivo e produrre. Radovanovic può giocare in tutti i ruoli perché ha grande intelligenza tattica. Vi dico che saranno titolari anche Fazio, Gyomber, Ederson, Djuric e Bonazzoli"."Ha speso molto, è stato monitorato ma sta bene al pari degli altri 22. Dall'inizio o subentrante vedremo. Mamadou? Era rientrato contro la Juventus, ora dobbiamo capire di che entità sia l'infortunio. Ma a centrocampo abbiamo calciatori di grande qualità, lo dico con sincerità e convinzione. Ho avuto anche la possibilità di studiare meglio Emil Bohinen, sono assolutamente soddisfatto"."Non è ancora al top, ma ci arriverà nel giro di una settimana. Non ha più pensieri riguardo all'infortunio che aveva subito. L'ho visto in crescita. Anche lui si fida molto del tipo di organizzazione che abbiamo cercato di portare".