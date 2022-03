Il retto femorale non dà pace a Mamadou Coulibaly: la lesione di 7 millimetri preoccupa, e adesso verrà presa una decisione sull'eventuale operazione per pulire il tendine e permettere alla cicatrice di chiudersi meglio. La sensazione è che la stagione sia comunque conclusa in anticipo. A riportarlo è Il Mattino.