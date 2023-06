Non c'è solo Joel Pohjanpalo nel mirino della Salernitana di Paulo Sousa. Stando a quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre il club campano si sarebbe attivato anche per l'ex Ajax Dennis Johnsen. Il norvegese, infatti, sarebbe considerato l'alternativa al vero sogno di mercato per l'attacco dei granata: Riccardo Orsolini del Bologna.