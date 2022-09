Frederic Guerra,ha parlato ai mifcofoni di SerieAnews:“A luglio 2021 abbiamo firmato il rinnovo per il contratto quinquennale al Villarreal. La scorsa è stata una stagione molto bella per Dia, ha vinto la Coppa d’Africa e il Villarreal è arrivato in semifinale di Champions League. Boulaye ha collezionato 35 presenze, segnato 7 gol, realizzato 6 assist. Tante soddisfazioni, come il gol al Liverpool in semifinale quando sembrava che si potesse ribaltare il 2-0 di Anfield. Lo scorso maggio veniamo a sapere che Emery cerca un altro attaccante e il Villarreal ci chiede di trovare un’altra squadra per Dia. Siamo rimasti molto sorpresi”“Il Villarreal si era qualificato in Conference League, cercavamo un club che giocasse le coppe europee. Abbiamo avuto proposte da Spagna, Germania, Inghilterra e Francia, è stato bravo Morgan De Sanctis, ha avuto la forza di convincerlo ad andare alla Salernitana. Per il momento quest’avventura sta andando molto bene, Dia è molto contento della scelta fatta”“È contento di come sta giocando la Salernitana, dell’impatto che ha avuto sul campionato, in futuro potrebbe tirare anche qualche rigore, l’ha fatto al Reims, il suo primo club professionistico in cui ha giocato”“Sto seguendo la crescita di alcuni giovani talenti francesi”“Non credo…”