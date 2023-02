Paulo Sousa è pronto al debutto sulla panchina della Salernitana. Domani l'allenatore portoghese farà l'esordio in casa contro la Lazio, alla vigilia della partita ha parlato così in conferenza.



SEPE VS OCHOA - "Hanno caratteristiche diverse, deciderà di partita in partita in base all'avversario.



LA SCELTA - "Mi avevano contattato o Spezia e altri club che potrebbero fare competizioni internazionali, ma sono felice di essere qui. Ho voluto fortemente la Salernitana".



BOHINEN – “Ci ho parlato due giorni fa, so che è un giocatore importante, e che ha avuto un infortunio serio che lo ha condizionato sia mentalmente che fisicamente. Ma abbiamo bisogno di lui e vorrei ci desse una mano".



RIBERY – “E’ un ragazzo speciale, da esempio per tutti. Farà parte del mio staff così come altri ragazzi che erano già qui alla Salernitana. Franck vuol fare l’allenatore, proverò ad aiutarlo con la mia esperienza per aiutarlo”.



DIA – “E' fondamentale, può competere a livello internazionale. Vogliamo convincerlo a sposare un progetto a lungo termine, anche per questo vogliamo salvarci il prima possibile. Si è fatto male e non l'ho convocato per non rischiarlo, potrebbe rientrare per la gara col Monza".