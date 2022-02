Diego Perotti, attaccante della Salernitana, parla al Mattino delle chance salvezza del club campano: "Non dipende solo da noi purtroppo, ma mancano ancora molte partite, ci sono tanti punti a disposizione. Bisogna cominciare a vincere soprattutto gli scontri diretti. Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età non lo meritavo, anche per il mio comportamento sempre professionale".