Grande protagonista di questa stagione con 15 gol in campionato, Boulaye Dia sta trascinando la Salernitana verso la salvezza e attirando l’attenzione di altri club. I granata hanno un diritto di riscatto fissato a 7 milioni che intendono esercitare, poi si vedrà. Dia piace in Premier League ma in Italia ci sta pensando la Fiorentina, che secondo il Corriere dello Sport è pronta a proporre 20 milioni più uno tra Kouamé e Ikone.