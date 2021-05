La Salernitana è stata premiata oggi in Comune dal sindaco Vincenzo Napoli per la promozione in Serie A.

L'allenatore Fabrizio Castori ha dichiarato: "La squadra non ha mai mollato e ha avuto uno spirito guerriero, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Il gruppo ha trovato forza nelle difficoltà, questa è la cosa che più mi ha gratificato. La vittoria è di tutti, ma è arrivata grazie all'apporto di società, dirigenza, staff e calciatori. Vedere questa città piena di entusiasmo è stata l'ennesima dimostrazione di quanto si tenga alla Salernitana".



Queste invece le parole del patron Claudio Lotito: "Noi oggi ci troviamo purtroppo di fronte a un problema, che è normativo. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della città con il rispetto delle regole. Faremo di tutto affinché la Salernitana continui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione. E' nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo fatto. Anzi, lo vogliamo preservare e tramandare nel tempo. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino perché oggi è una delle venti società del calcio che conta".