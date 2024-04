Salernitana retrocessa in Serie B, cinque giocatori da prendere sul mercato

La retrocessione dellaera un po' nell'aria, era solo questione di tempo. Mancava la matematica arrivata ieri sera dopo la sconfitta in casa del Frosinone:, dopo essere stata 'salvata' il giorno prima dalla sconfitta dell'Udinese nei 20 minuti che rimanevano della sfida contro la Roma dopo la gara sospesa e rimandata per il malore di N'Dicka.- 23 sconfitte in 34 partite, peggior difesa con 73 gol subiti e peggior attacco del campionato con 23 reti segnate. E ancora:. Dopo tre salvezze consecutive la Salernitana affonda e neanche il ritorno di Walter Sabatini è riuscito a ritirare su una squadra che scende in B prima ancora che finisca il campionato.

- In questa Salernitana però non è tutto da buttare. Ragionando in ottica mercato si può pescare qualche occasione dalla rosa granata,. Il presidente Iervolino sa che alcuni giocatori sono destinati ad andare via, i procuratori si stanno già guardando intorno con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore per i loro assistiti.