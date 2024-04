Salernitana, retrocessione costosa: in B con oltre 26 milioni di stipendi

La retrocessione in Serie B imporrà una doverosa riflessione economica. La Salernitana si trascinerà in cadetteria molti contratti pesanti e di conseguenza insostenibili in una categoria che, rispetto alla Serie A, prevede introiti molto minori. Si passerà da 30 milioni a 6-7 milioni per i diritti tv, inevitabilmente il club dovrà puntare su botteghini, merchandising e sponsor, anche se inevitabilmente un Salernitana-Sudtirol sarà meno attrattivo per i tifosi di un Salernitana-Juventus, come lo stesso club, in B, attirerà meno investitori. Una piccola mano la darà il paracadute che sarà diviso tra le tre retrocesse dalla A.Con le scadenze contrattuali di Ochoa, Costil, Manolas, Boateng, Fazio, ma anche di Liverani e Sabatini (con De Sanctis, Sousa e Inzaghi è arrivata la rescissione contrattuale), e i fine prestiti di Pellegrino, Zanoli, Pierozzi, Basic, Martegani, Gomis, Vignato e Weissman si passerà dagli attuali 40 milioni di monte ingaggi a 26 milioni. Una cifra comunque ingente per una Serie B.Il prossimo ds granata dovrà quindi lavorare molto sul fronte cessioni, pensando anche a rescissioni contrattuali. Il giocatore con lo stipendio più alto è Antonio Candreva che percepisce 3,5 milioni; il vincolo contrattuale fino al 2025 è annullabile per la Salernitana pagando 400mila euro al giocatore. La stessa postilla è presente nei contratti di Gyomber (che percepisce 1,4 milioni che scenderebbero a 770mila euro in B), Legowski (ora 450mila euro, in B 400mila euro), Ikwuemesi (ora 400mila euro, in B 350mila euro), Tchaouna (ora 450mila euro, in B 400mila euro) e Stewart (ingaggio da 180mila euro). Dopo Candreva, i due giocatori più pagati sono Bonazzoli (2,9 milioni di euro, ora in prestito al Verona) e Dia (2,3 milioni che scenderebbero a 2 in B). La diminuzione di stipendio ci sarà, oltre che per il senegalese e per i suddetti Gyomber, Legowski, Ikwuemesi e Tchaouna, anche per Lovato (dagli attuali 1,7 milioni di euro a 1,4 milioni, è al Torino), Maggiore (da 1,7 a 1,35), Bradaric (da 1,2 a 1), Daniliuc (da 1,2 a 1, ora al Salisburgo), Lassana Coulibaly (da 1,1 a 1), Sambia (da 1 a 950mila euro), Kastanos (da 1 milione a 700mila), Bronn (da 900mila euro a 800mila), Pirola (da 900mila a 750mila).Non sono previste riduzioni invece sui contratti di Sepe (1,9 milioni di euro, rientrerà dal prestito alla Lazio), Simy (1,7 milioni), Mikael (1,4 milioni), Valencia (1 milioni, ora a titolo temporaneo ai greci dell’Atromitos), Mamadou Coulibaly, Fiorillo e Pasalidis (300mila euro, Coulibaly è al Palermo), Stewart e Iannoni (180mila euro, il centrocampista gioca nel Perugia in prestito, la punta ai serbi dello Javor), Iervolino (75mila, ora alla Vis Pesaro) e Jimenez, Sfait e Motoc (25mila, Jimenez è all’Atalanta U23 e Motoc al Legnago Salus).I vincoli contrattuali più lunghi appartengono a Pirola, Lovato ed Ikwuemesi, contrattualizzati fino al 2027. Contratti fino al 2026 invece per Sepe, Daniliuc, Bradaric, Sambia, Sfait, Lassana, Legowski, Kastanos, Iannoni, Maggiore, Bonazzoli, Tchaouna, Dia, Mikael, Stewart e Valencia. Fino al 2025 sono legati Fiorillo, Bronn, Motoc, Gyomber, Pasalidis, Mamadou Coulibaly, Jimenez, Iervolino, Candreva e Simy.La Salernitana potrebbe incassare quasi 12 milioni nel caso in cui Torino, Salisburgo e Palermo decidessero di riscattare Lovato, Daniliuc e Mamadou Coulibaly. Poi il club dovrà valutare la posizione di quei calciatori con più mercato. Ma il valore dei vari Dia, Pirola, Tchaouna, Coulibaly, Kastanos e Bradaric calerà inevitabilmente post retrocessione.