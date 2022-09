Oggi è un protagonista della Salernitana e grazie alle prestazioni in granata ha anche debuttato in Nazionale, ma in estate Pasquale Mazzocchi è stato vicino alla cessione. L'esterno classe '95 era a un passo dal Monza, che lo stava per prendere per 2 milioni di euro. Poi è saltato tutto, Mazzocchi ha rinnovato e ora è un punto fermo della squadra di Nicola.