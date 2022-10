Frank Ribery ha parlato, dopo la fine di Salernitana-Sassuolo, partita del suo addio al calcio, ai microfoni di Sky: "Il calcio mi ha dato tutto nella mia carriera e nella mia vita. Ho visto tante cose, ho pianto, ho conosciuto momenti non facili, sacrifici lavoro. Giocare sempre al top è stati bello. Ho avuto tempo di pensare perché la società mi ha dato tempo e ora ho iniziato un percorso con lo staff vicino alla squadra".



CHE TIPO DI ALLENATORE SARA' - "Ognuno ha la sua mentalità però è presto per parlare di questo. È vero che vorrei fare l’allenatore, dare una mano ai giocatori, stare vicino al campo. Voglio bene a tutti qui e quando vedo tutti col sorriso per me è una cosa bella".



UN BILANCIO DELLA CARRIERA - "Sono fiero della mia carriera. Vincere il Pallone d’Oro sarebbe stato qualcosa in più. Però la cosa importante è che tutti si ricorderanno di me e delle cose belle che ho fatto."



LA PARTITA DEL CUORE E QUELLA CHE VORREBBE RIGIOCARE - La mia partita del cuore è stata a Wembley nel 2015 quando abbiamo vinto la Champions, mentre vorrei rigiocare la finale persa a Monaco contro il Chelsea.

Amo l’Italia, tutte le persone e la loro mentalità.