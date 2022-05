Lasi riunirà oggi in Assemblea a Roma prima della finale di Coppa Italia con obiettivi ben precisi. Completare i passaggi richiesti dalla Figc e portare avanti le proposte di modifiche regolamentari, ma il lavoro del presidentedovrà anche tenere in considerazione un tema inizialmente non previsto dall'Ordine del Giorno e che riguarda la protesta di diversi club che stanno cercando di far modificare il calendario (già stabilito) per la penultima giornata di campionato.che sarà impegnata al Castellani contro l'Empoli sabato alle 15. I. In particolare la partita fra Cagliari e Intercon ilche giocherà contro l'Atalanta alle 18 e iimpegnati in Sardegna alle 20.45 anche per queste due gare c'è in ballo la possibilità di un anticipo che però cozzerebbe con le richieste della Salernitana.che. La Lega sta prendendo tempo proprio perché, da regolamento sottoscritto con le tv, la contemporaneità per gli obiettivi comuni è concessa soltanto per l'ultima giornata e l'anticipo della Roma potrebbe compromettere questa clausola. Ci sarà tanto lavoro da fare, i 20 club presenti nella capitale spingono per i cambiamenti.