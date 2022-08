Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le partite della prima giornata. Alle 20.45 di domenica, la Roma fa il suo esordio in campionato facendo visita alla Salernitana. Per Mourinho tridente delle meraviglie, con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Padroni di casa con il 3-5-2, con Botheim e Bonazzoli in avanti.



Domenica 14 agosto, ore 20.45: Salernitana-Roma (Dazn)



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Gyomber; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.