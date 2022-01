Clima di attesa a Salerno dove domani è atteso l’insediamento della nuova proprietà. Si annunciano diverse novità. Intanto sul piede di partenza c’è il direttore sportivo Fabiani, con l’ingresso in scena di Walter Sabatini. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, secondo diversi rumors il nuovo uomo mercato starebbe cercando un allenatore al posto di Colantuono. E di conseguenza si preannuncia un cambio di rotta anche sulle trattative. Magari a partire dal destino di Federico Bonazzoli, segnalato partente, ma che potrebbe restare con un nuovo tecnico in sella.