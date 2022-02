Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, parla durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei granata, Davide Nicola: "Sto ammirando il suo lavoro, è formidabile ed è un guerriero. La Salernitana può contare su un allenatore di altissimo livello, spero possa rimanere a lungo perché so che vale qualunque altra piazza di questa categoria. La sua proposta didattica è importante, ma vorrei esaltare anche le caratteristiche umane. La salvezza passa da tutti, anche dai magazzinieri. Sperando non mi facciano più arrabbiare, visto che in campo scivolavamo sempre. Ognuno di noi deve andare oltre le mansioni quotidiane, non possiamo permetterci di sbagliare nulla. Se arriva un calciatore dal Brasile, va messo in preventivo non abbiano le scarpe idonee. Mikael, che vi garantisco è un ottimo calciatore al netto dello scetticismo che percepisco, è scivolato in una circostanza speciale. Eravamo al 90', stava andando in porta e poteva bucare la rete. E' capitata la stessa cosa ad Ederson, pur su un terreno come quello di Genova che è traditore".