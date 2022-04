Il ds della Salernitana, Walter Sabatini, torna all'Olimpico di Roma da ex. Queste le sue parole a Dazn nel pre partita:



“La Salernitana è come una tigre con lo sgabello al circo: ha un ostacolo, un cerchio difficile, se lo supera, supereremo gli altri. I risultati delle altre potrebbero rimetterci in sella”.