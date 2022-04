Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Salernitana contro la Sampdoria: "Oggi l’umore è migliore, ma il primo pensiero va alla città di Salerno e ai tifosi, meritano davvero tanto. Sono contento per loro, per il mister, per la squadra e anche per me…".



I SINGOLI - "Vediamo se alcune testate di Salerno daranno ancora 3 a Fazio, come fatto in passato. Non conoscono la sua storia e il suo spessore. Ederson? La progressione è una sua caratteristica. Peccato che abbia sofferto questo tipo di campo, è un giocatore che si sta affermando in maniera scintillante e siamo tutti contenti di lui".



LA CORSA SALVEZZA - "Squadra preoccupata? È sempre l’ultima spiaggia per noi, giochiamo ogni volta con l’acqua alla gola. Speriamo che questa vittoria ci iscriva a un nuovo campionato di 40 giorni. Sarà come un Mondiale già da Udine, una partita essenziale per noi. Questo risultato è importante, ma ci permette solo di giocare le prossime partite come un Mondiale".