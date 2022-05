Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha concesso un'intervista a La Repubblica: "Resto a Salerno perch mi amano di un amore folle e io ne ho bisogno, funziona per la mia psiche. Resterà anche Nicola, ci sarà da trattare un adeguamento di stipendio e scremerò 7-8 giocatori".



Su Cavani e Ribery: "Non voglio illudere i tifosi di Salerno: il Matador è inavvicinabile, ha un prezzo troppo alto per la Salernitana. Il francese invece ha il rinnovo di contratto automatico e vuole giocare".