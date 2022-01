Walter, ds della, parla del mercato del club granata: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Non sono esaltato, ma sono moderatamente soddisfatto. Sono arrivati calciatori giovani, il problema sarà assemblare i nuovi già in vista della partita di lunedì. Avremo poco tempo e questo un po' mi preoccupa. Sulla qualità dei nuovi arrivati non ho dubbi, sono forti. I due attaccanti sono molto mobili. Mikael è uno che si fa rispettare, ha un fisico importante. Mousset parte più da lontano ma taglia molto bene verso la porta"."Sono contento die diche è un campione. Viene da anni tribolati ma ha recuperato bene.stenterà all'inizio ma tirerà fuori le sue qualità. Ha un gran sinistro, calcia bene in porta ed è preciso nella trasmissione della palla.ha già giocato nella Samp e farà bene. All'ultimo abbiamo rinunciato ad, poteva essere importante per la causa, ma per una serie di motivi non siamo riusciti a chiudere.dovrà garantirci esperienza e solidità davanti alla difesa.è uno che "scappa" in avanti per cercare la porta ma è una sua qualità. La spina dorsale è definita, con tutto il rispetto di chi c'era già. Dovranno accettare i nuovi arrivi e mettersi in competizione. Dietro è arrivato il comandante,. Anche lui viene da una lunga inattività, ma appena sarà in condizione ci darà solidità. Avrei riportato volentieridall'Ancona. Ci avrebbe fatto molto comodo per tecnica e corsa, ma non siamo riusciti ad accordarci con la società"."Voglio tranquillizzare i tifosi e ringraziare il presidente che mi ha dato le risorse e la possibilità di lavorare come mai ho lavorato in carriera., guarderò il primo allenamento tutti insieme. Sono fiducioso, ma non mi illudo. Mi fa rabbia vedere che molti media ci danno per spacciati al 93%. In una mia vicenda personale avevo un 20% di possibilità di sopravvivere e me lo sono giocando, uscendo vincente. Anche in questa occasione mi tengo il mio 7% e me lo giocherò con tutti.Sono contento perché è un campione e potrà darci una grande mano. Perotti, Verdi e Ribéry hanno caratteristiche simili, ma preferisco avere giocatori forti in competizione che non averne. L'instant team è stato caratterizzato da alcune scelte obbligate, integrando l'esperienza con la gioventù per il futuro della Salernitana.Abbiamo preso dei giocatori forti che sorprenderanno. I giocatori forti non avranno bisogno di tempo, ma di campo e capiranno subito le dinamiche. Spero che i tifosi diano sempre forza e fiducia alla squadra fin da lunedì prossimo. Senza il popolo di Salerno non abbiamo chance, ma so che la risposta sarà importante".