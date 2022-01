Il nuovo direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto alla trasmissione "Gol su gol" e ha fatto il punto sul mercato: "Verdi? Giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà una Salernitana forte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Ribery? Voglio vederlo felice. Lo è se vinceremo le partite. E ne vinceremo tante. Ovviamente resta".



Su Bonazzoli: "Ho parlato con il suo agente. Arriveranno calciatori, poi mi confronterò con chi è già qui e chiederò se sono favorevoli o meno a mettersi in competizione rischiando di non giocare. A me piace essere chiaro. Bonazzoli dovrà rimanere nella Salernitana perché avrà spazi e possibilità, è forte però ci saranno concorrenti nello stesso reparto".



Infine, una battuta sul possibile arrivo del centrocampista classe '99 del Corinthians Ederson: "Mi dispiace moltissimo che sia uscito questo nome, mi sento accerchiato perché siete troppo bravi. Il tempo di pensare ad un calciatore e lo leggo sui giornali".