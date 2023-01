Come ogni sessione di mercato non manca la trattativa dell'ultimo secondo. In questo caso era quella tra Salernitana e Verona per il ritorno in Campania di Simone Verdi. L'operazione però non si è concretizzata per questioni di pochissimi minuti se non secondi.



La Salernitana però potrebbe fare ricorso in quanto si sarebbe bloccato il portale impedendo quindi il trasferimento.