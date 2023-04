Salernitana-Sassuolo 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatore: 9’ Pirola, 20’ Dia, 20’ st Coulibaly



Assist: 9’ Gyomber, 20’ Botheim, 20’ st Dia



Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (27’ st Troost-Ekong), Gyomber (43’ st Piatek), Pirola (13’ st Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena (27’ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (27’ st Mazzocchi). In panchina: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli. All: Sousa



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (37’ st Marchizza); Frattesi (1’ st Pinamonti), Lopez (23’ st Thorstvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (23’ st Ceide), Laurienté (28’ st Alvarez). In panchina: Pegolo, Russo, Zortea, Romagna, Erlic, Harroui, Obiang, D’Andrea. All: Dionisi



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 26’ st Bronn (SAL), 29’ st Henrique (SAS), 35’ st Tressoldi (SAS)