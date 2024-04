Salernitana-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Ikwuemesi e Tchaouna dal 1', c'è Defrel

Ultima chiamata per la salvezza.si affrontano alle 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A.Uno scontro diretto cruciale: i padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 14 punti e lo spettro retrocessione si fa sempre più concreto. I neroverdi sono penultimi, ma con 10 punti in più e la possibilità di rilanciarsi nettamente con una vittoria.Stefano Colantuono si affida a Ikwuemesi in attacco con Candreva e Tchaouna e lancia Gomis a centrocampo. Davide Ballardini risponde con Defrel, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

: Pierozzi; Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Gomis; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.