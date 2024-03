Salernitana, scoppia il caso Dia: i possibili risvolti sul mercato dopo il rifiuto di scendere in campo

Redazione CM



Scoppia il caso Dia in casa Salernitana. Le parole di Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, consegnate a Dazn dopo il pareggio contro l'Udinese mettono in evidenza un clima tesissimo che riguarda la situazione di Boulaye Dia. Il tecnico ha infatti risposto con parole molto chiare alla scelta del senegalese di rifiutare l'ingresso in campo negli ultimi 8 minuti di partita, chiarendo che "la società ne prende atto". Un retroscena che mette ancora in evidenza il malcontento di Dia e promette possibili risvolti sul mercato in estate.



L'EPISODIO - Partito inizialmente dalla panchina, Dia era stato richiamato da Liverani per entrare in campo quando mancavano poco più di cinque minuti alla fine della sfida con l'Udinese, per sfruttare la superiorità numerica data dall'espulsione di Ebosele. Alla ferma presa di posizione dell'attaccante che si rifiuta di entrare in campo, Liverani risponde nel post partita: "Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Metterlo fuori rosa? Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare".



IL MALCONTENTO - Il malcontento di Boulaye Dia è covato da diverso tempo, tanto che già a inizio stagione era stato al centro di controversie che lo hanno visto al limite dell'esclusione dalla rosa. La motivazione era legata alla mancata cessione negli ultimi giorni del mercato estivo, quando il Wolverhampton aveva bussato alla porta offrendo una cifra irrisoria alla società dopo aver già trovato l'accordo di massima con il giocatore. Smaltiti i fastidi fisici che lo attanagliavano nel medesimo periodo, l'attaccante era poi tornato pian piano a far parte del gruppo, allontanando momentaneamente il caso.



MERCATO - Ora tornano i fantasmi e questa volta non sembrano destinati a sparire facilmente. Una situazione assai tesa, che a fine stagione rischia di tradursi in un'annunciata cessione. Fino allo scorso 15 gennaio, sul suo contratto era presente una clausola di 21 milioni, che però non è stata esercitata da nessun club, anche in ragione di qualche dubbio sulla forma fisica del senegalese spesso ai box nella prima parte del campionato. In quel periodo a lui erano state accostati gli interessi della Fiorentina - poi andata su Belotti - e dello Spartak Mosca. Non è nemmeno da escludere un ritorno di fiamma con il Wolverhampton, che potrebbe sfruttare la scadenza più vicina rispetto al primo tentativo per puntare a un colpo più conveniente. In scadenza di contratto a giugno 2026 e momentaneamente in rotta con la gestione tecnica, Dia si candida come possibile cessione della Salernitana nella prossima finestra di mercato, a prescindere da quale sarà il destino della Salernitana.