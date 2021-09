Enrico Preziosi presidente della Salernitana?



Un'ipotesi suggestiva, avanzata dai più parti nei giorni scorsi dopo che l'ormai ex presidente del Genoa ha ufficializzato la cessione del club che ha guidato per oltre 18 anni. Un'ipotesi per nulla campata in aria, dal momento che qualcuno in Campania ha pensato davvero di proporre all'imprenditore irpino la poltrona più importante della società granata. Ma anche un'ipotesi destinata a rimanere tale, come lo stesso diretto interessato ha tenuto a precisare questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Sono uscito dal calcio e non ci entrerò mai più - ha ammesso Preziosi alla trasmissione di Rai RadioUno - Ho già dato e per oltre trent’anni. Ho ricevuto diverse telefonate ma non farò più niente nel calcio, è un dato certo".



Preziosi ha poi specificato che dopo aver venduto il Genoa al fondo 777 Partners, il suo futuro sarà comunque ancora legato al Grifone, seppur con compiti diversi rispetto al passato: "​Per contratto ho un posto nel Board, il che non vuol dire che avrò potere decisionale. Avrò una delega nelle attività”.