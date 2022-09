Gigi Sepe, portiere della Salernitana, ha parlato così a Dazn prima della gara contro l'Empoli:



"Il segreto è che lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: subire poco, essere aggressivi e portare più punti possibile a casa. La curva? Per noi è la normalità, sappiamo che ci danno sensazioni incredibili. Devono continuare a sostenerci per far sì che raggiungiamo il nostro obiettivo nel più breve tempo possibile".