Gigi Sepe, portiere della Salernitana, ha parlato a Sky:



"Sono arrivato a Salerno a metà gennaio e quello che ho visto in 5 mesi l'ho visto solo a Napoli quando stavamo provando a vincere lo scudetto con Sarri. Il nostro obiettivo è quello di stupire, cercando la salvezza soffrendo meno rispetto all'anno scorso. Nicola è un ottimo allenatore, quando si sveglia al mattino è carico e la sera lo è allo stesso modo. Questo ci fa crescere e ci stimola. Ribery è fantastico, sia in campo, ma non lo scopro certo io, che fuori. Sa quando deve ridere e quando invece essere serio".