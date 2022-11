La Salernitana lavora sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato. Secondo quanto riporta Il Mattino, il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta guardando in Ligue 1 per un colpo a centrocampo. Il nome è quello di Jean Onana, mediano del Lens. I due club sono già in contatto, ma il futuro del giocatore dipenderà molto da Seko Fofana. Se dovesse partire Fofana, allora l'affare Onana si bloccherebbe.