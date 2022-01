Dopo qualche intoppo nei giorni scorsi, dovrebbe essersi sbloccato l'affare che sta per portare Pasquale Mazzocchi dal Venezia alla Salernitana. Positivo l'ultimo contatto tra i due club, che hanno leggermente cambiato le cifre: 1 milione totale tra parte fissa e bonus; il giocatore è in attesa dell'ok per firmare un contratto da tre anni e mezzo e mettersi a disposizione di Colantuono.