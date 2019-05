Rischia ancora di non essere disputato il play-out di Serie B tra Salernitana e Venezia, che la Lega ha programmato per il 5 e il 9 giugno. Dopo la presa di posizione estremamente polemica espressa dai veneti nei confronti di questa decisione, anche i campani si sono fatti sentire, con i giocatori che si sono rivolti all'AIC per valutare un clamoroso sciopero: “All’esito dell’incontro tenutosi oggi con il Rappresentante dell’A.I.C. Danilo Coppola, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità circa la disputa dei playout. A tale proposito abbiamo chiesto al Rappresentante di valutare a livello di sigla sindacale tutta la complessa vicenda. Nell’occasione, abbiamo manifestato ai colleghi del Venezia tutta la nostra solidarietà e nelle more in cui l’A.I.C. decidesse di indire uno sciopero al fine di ottenere l’annullamento dei playout noi lo sosterremo com’è giusto che sia, altrimenti siamo pronti a scendere in campo nelle date stabilite dalla Lega ovvero il 5 e il 9 giugno prossimi. I calciatori dell’U.S. Salernitana 1919”.