1+1 - Solo Khvicha Kvaratskhelia (cinque) ha sia segnato che fornito assist in un singolo match più volte di Boulaye #Dia (quattro) in questa stagione di Serie A. Impatto.#SalernitanaSassuolo #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2023

