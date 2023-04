Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, presenta ai microfoni di DAZN la gara contro lo Spezia: "Da quando sono arrivato ho detto che la diversità di caratteristiche in attacco ci fa essere una delle più forti della Serie A in questo reparto ma dobbiamo alimentarli per fargli fare la differenza. Però servono i gol di tutti, Dia è in formissima e averlo in campo ci aiuterà a raggiungere quello che vogliamo fare sempre, cioè vincere".