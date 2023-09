Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta patita al castellani contro l'Empoli. Il tecnico si è soffermato sulla prestazione dei suoi e ha fatto riferimento anche a Yacine Adli del Milan, che ha allenato ai tempi del Bordeaux:



LA PARTITA - “La squadra è cresciuta a livello di costruzione, ma non basta. Abbiamo avuto spazio, ma siamo stati lenti, abbiamo concesso troppo all’avversario. Abbiamo cercato di dare continuità al nostro gioco, ma non ci siamo riusciti. Credo che abbiamo fatto tutti male in questa partita. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, possiamo farle”.



SU ADLI - “Noi ci vogliamo sempre molto bene, un ragazzo straordinario, super creativo. Un lavoratore esemplare, per me il nuovo Zinedine Zidane per le qualità tecniche. Ha bisogno di continuità”.