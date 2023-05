La Salernitana ha chiuso la propria stagione in casa in Serie A con uno scoppiettante successo sull'Udinese (3-2 il finale). Così Paulo Sousa, tecnico dei campani, al 90' ai microfoni di Dazn: "Il primo tempo ci ha visto soffrire, la ripresa è andata molto meglio - le parole del tecnico portoghese -. Candreva è stato straordinario, ma devo spendere una parola per Troost-Ekong: ha aspetto il suo momento ed ha festeggiato al meglio. La prossima stagione bisogna dare continuità a questa rosa cercando di aggiungere altri giocatori per continuare a competere sempre meglio contro ogni squadra sia in casa che fuori visto che i nostri tifosi ci seguono sempre numerosi".