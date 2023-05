Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida casalinga contro l’Atalanta: "Andata? I segni ci sono sempre e soprattutto per chi ha vissuto quella partita, ma gli ingredienti sono diversi. Siamo sempre davanti ad una squadra fortissima come l'Atalanta e allenata da un tecnico che fa scuola come Gasperini. Qualcuno dice che lavora solo uomo a uomo, ma per me è molto più di questo. Dovremo essere preparati per tutta la partita".