Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Empoli, in una gara che, aveva dichiarato, valeva la salvezza per chi l'avrebbe vinta.



"Chi perde deve continuare per salvarsi. Lo sapevamo, tutte le partite dobbiamo avere una mentalità forte fino alla fine. Questa squadra è stata costruita per salvarsi"



ATTACCO - "Non credo che Dia sia involuto, gli attaccanti devono essere alimentati. Vedo più la capacità che la squadra deve rendersi conto che deve essere convinta dall'inizio, non solo quando prende gol. Quando mantieni gli stessi giocatori contro chiunque hai più possibilità di mantenere la tua idea di gioco. Sono felice per Piatek perché per un attaccante è qualcosa di straordinario, di speciale. Spero si sia sbloccato perché abbiamo bisogno di lui"