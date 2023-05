L'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa ha dichiarato dopo la sconfitta nel posticipo di campionato a Empoli: "Questa è stata la peggior partita della mia gestione? Probabilmente sì, ci eravamo allenati bene in settimana, ma non siamo riusciti a entrare in partita. Quando inizi un progetto per cambiare la mentalità di gioco, manca la continuità. I cambi fatti a fine primo tempo ci hanno migliorato, ma abbiamo creato solo alla fine e non siamo riusciti a rimontare. Dieci partite senza perdere resta qualcosa di straordinario. Facciamo i complimenti all'Empoli. Prima dobbiamo salvarci, poi penseremo a costruire la squadra per la prossima stagione".