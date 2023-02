Dopo il ko all'esordio con la Lazio, Paulo Sousa dovrà affrontare il Monza di Palladino con la sua Salernitana. Un match da non fallire per i campani, che potrebbero presenterà delle novità tattiche: "Candreva potrebbe giocare sulla trequarti, voglio che sia dentro il campo - ha svelato l'ex ct della Polonia in conferenza stampa -. Bene pure il rientro di Mazzocchi, sto pensando di metterlo dal 1'. Il portiere invece lo sceglierò di volta in volta in base all'avversario. Domani non possiamo metterci di sbagliare".